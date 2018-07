Enxampats 223 conductors beguts i 104 de drogats a Blanes l'any passat

La policia local de Blanes va enxampar 223 conductors beguts i 104 de drogats durant els controls que va efectuar al llarg del 2017. Aquestes dades es van donar a conèixer dimecres, durant la reunió de la junta local de seguretat en la qual es va fer balanç de les actuacions fetes l'any passat i on es van valorar els dispositius posats en marxa amb motiu de la temporada alta estiuenca.

Segons les xifres fetes públiques durant la trobada, la policia blanenca va fer un total de 10.969 intervencions policials, gairebé un miler més que al 2016, quan se'n van efectuar 10.048. Respecte als controls d'alcoholèmia fets als conductors, 223 van ser positius, 63 més que el 2016, quan van ser 160. D'aquests casos, l'any passat 92 casos van ser denunciats per via penal i 131 per la via administrativa, mentre que al 2016 es van denunciar per les respectives vies un total de 83 per la penal i 77 conductors per l'administrativa. També es van realitzar 117 proves de detecció de substàncies psicotròpiques als conductors de vehicles, de les quals 104 van donar positiu.

En relació a aquestes xifres, el cap de la policia local, Joan García, va destacar l'increment de peticions que han rebut per donar suport en els centenars d'activitats que es fan al municipi, sobretot relacionades amb festes i activitats esportives. El cap de l'ABP de la Selva Litoral amb seu a Blanes, David Castro, també va donar a conèixer diverses xifres comparatives dels períodes i va fer un balanç positiu de les actuacions efectuades.

Aquest estiu, els Mossos d'Esquadra reforçaran la presència policial amb diversos agents i comandaments, sobretot, durant la celebració de la Festa Major de Santa Anna i el Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Coincidint amb el certamen pirotècnic, cada any es posa en marxa un dispositiu especial per donar cobertura al Pla d'Auto-Protecció i al Pla de Seguretat i Emergència que dissenya Protecció Civil.

La Junta Local de Seguretat de Blanes es reuneix regularment almenys en dues ocasions al llarg de l'any.

A la trobada de dimecres hi van assistir: l'alcalde de Blanes, Mario Ros; el director dels SSTT d'Interior a Girona, Albert Ballesta; i la tinenta d'alcalde de Seguretat i Protecció Civil, Pepa Celaya. També hi van intervenir el cap de Protecció Civil de Blanes, Josep Lluís Pouy; el capità en cap de la Companyia de la Guàrdia Civil de Palamós, Joan Luque Cofí; o el comissari en cap del Cos Nacional de Policia amb seu a Lloret, Antoni Sánchez Dalmau, entre altres representants policials.