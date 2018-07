La Fundació Mona deixarà Riudellots i es traslladarà al Pla de l'Estany

La Fundació Mona deixarà definitivament Riudellots de la Selva i es traslladarà a la comarca del Pla de l'Estany. Així ho va anunciar ahir l'entitat a través d'un comunicat, en el qual s'avançava que el nou centre s'instal·larà en uns terrenys situats entre Porqueres i Banyoles.

El canvi, però, no serà immediat, sinó que l'entitat preveu que es podria fer cap al 2020. «El disseny el tenim fet, però ara s'ha de trobar finançament i construir-ho tot», va especificar ahir, Olga Feliu, la directora del centre de recuperació de primats.

Situat molt a prop del parc de Bombers de Banyoles, el nou centre preveu més espai per als ximpanzés i els macacos i un nou espai per introduir-hi titís, una espècie de monos de mida molt petita provinents del continent americà. «Se'n troben molts de contraban», va lamentar Feliu.

A més, el nou equipament també permetrà acollir més animals i incorporar noves espècies de primats. «Tindrem més opcions, ja que fins ara, estàvem molt limitats per l'espai», va destacar la directora de Mona.

El nou centre també vol ampliar la zona educativa amb una aula on fer tallers i activitats amb les escoles i instituts i un altre espai exclusiu pels estudiants del Màster de Primatologia que imparteixen conjuntament amb la Universitat de Girona (UdG).

«Estem molt contents, perquè els terrenys estan molt ben comunicats», va remarcar Feliu. Antigament, en aquests terrenys privats hi havia instal·lada una granja de porcs, motiu pel qual encara hi ha una nau en bon estat que la fundació podrà utilitzar de magatzem.

En relació amb la data prevista pel trasllat, la directora de l'entitat va avançar que la volen fer coincidir amb la celebració del 20è aniversari de la constitució de Mona, el maig del 2020. A més, també volen aprofitar l'esdeveniment per acomiadar-se dels veïns de Riudellots. «Esperem poder començar a construir l'equipament a finals d'aquest any i tenir-ho tot enllestit el 2020», va afegir Feliu.

Abans però, els cal trobar el finançament necessari per fer-ho possible. «Calculem que només les instal·lacions pels ximpanzés ja ens costaran uns 350.000 euros», va detallar la portaveu de l'entitat. Per això, Mona té previst organitzar una sèrie d'activitats per recollir fons econòmics, dirigides als socis o a diverses organitzacions, entre altres.



Un any de cerca

Tal com va avançar Diari de Girona, Mona va començar a buscar nous terrenys el maig de l'any passat. Segons va explicar Feliu en aquell moment, l'espai cedit per l'ajuntament que ocupen a Riudellots, els havia quedat «petit»i a causa dels canvis en les regulacions que afecten aquest terreny no podien edificar o construir noves estructures. «L'espai on estem ara no ens permet portar a terme nous projectes ni continuar ajudant tots els primats que ho necessiten», va assegurar la fundadora, el maig del 2017. Feliu va explicar també que volien construir un edifici pioner dissenyat amb criteris d'eficiència energètica i sostenibilitat com: l'ús d'energia geotèrmica, captació solar o aprofitament d'aigües pluvials.

«Tenim un projecte ambiciós i volem fer realitat el somni de ser la solució per a tots aquells primats que avui dia estan a l'espera de la nostra ajuda» va reivindicar la directora. Un somni que, si tot va com està previst, podran fer realitat ben aviat.