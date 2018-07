Absolt l'acusat de penjar a Facebook una foto de la filla menor d'edat d'uns veïns d'Hostalric amb el cartell 'en venda'

L'Audiència de Girona ha absolt l'acusat que s'enfrontava a 6 anys de presó per fer una fotografia a la filla menor d'edat d'uns veïns seus d'Hostalric (Selva) i penjar-la a Facebook sota la inscripció 'en venda'. La sentència conclou que no s'ha pogut provar que fos el processat qui publiqués la imatge perquè hi havia "terceres persones" que tenien accés tant al seu telèfon mòbil com al seu perfil de les xarxes socials. "No es pot acreditar qui va fer la foto ni qui la va fer pública", argumenta el tribunal que afegeix que això "impedeix atribuir a l'acusat" el delicte de revelació de secrets que li atribuïa l'acusació particular.

La fiscalia no acusava però l'acusació particular, exercida per la família de la menor, demanava una pena de 6 anys de presó per un delicte de revelació de secrets. L'origen de la denúncia va ser una fotografia publicada al perfil de Facebook de l'acusat. Hi apareixia, d'esquenes i anant en bicicleta, la filla menor d'edat d'uns veïns seus. La imatge anava acompanyada de la frase 'en venda'.

A més, la publicació també es va compartir a una pàgina de venda d'articles de segona mà.Al judici, l'acusat va negar els fets i va assegurar que no era l'únic que tenia accés tant al seu telèfon mòbil com al perfil de les xarxes socials.

La sentència de la secció tercera de l'Audiència de Girona considera provat que es va fer servir el terminal de telefonia del processat per penjar la fotografia però que no s'ha pogut acreditar que ho fes l'acusat. La sentència analitza les proves que hi havia contra l'acusat i exposa que, en el moment que es va fer la publicació, tant qui llavors era la seva dona com els seus fills tenien accés al telèfon i al seu compte de Facebook.

El tribunal fa referència a una conversa per missatgeria instantània que els denunciants van mantenir amb l'aleshores parella de l'acusat, on li reclamaven que retiressin la fotografia. "Ella li va demanar perdó i li va assegurar que havia estat amb el mòbil nou i que ignorava com havia pogut passar", detalla la sentència que sosté que aquesta conversa prova que la dona també feia servir el telèfon.

A més, subratlla que durant el judici la ja exparella de l'acusat va declarar que va fer nombroses fotografies tant dels seus fills com de la filla dels denunciants perquè al principi tenien bona relació, fins que finalment es va "truncar". "No recordava si li va fer la fotografia en qüestió i si la va publicar a la xarxa social vinculada al telèfon de l'acusat", argumenta el tribunal que, tot i això, sosté que aquesta situació fa que sigui impossible determinar qui va penjar la imatge.

"La conseqüència és que existeix la possibilitat que terceres persones ignorades fossin qui fessin pública la fotografia a l'aplicació Facebook del telèfon de l'acusat", conclou la sentència que afegeix que això "impedeix atribuir l'autoria" del delicte al denunciat. Per això, la sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Manuel Marcello, absol l'acusat del delicte de revelació de secrets que li atribuïa l'acusació particular.