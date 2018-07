Què s'hi troba al fons marí després dels Focs de Blanes? Ahir a la platja de l'entorn de la Roca de Sa Palomera es va fer la neteja del fons marí i es va poder comprovar.

Aquesta activitat va ser organitzada per segon any consecutiu per la Sea Shepherd Conservation Society (SSCS), una organització internacional sense ànim de lucre per a la conservació de la fauna marina. També es va comptar amb la col·laboració del Servei de Residus i Neteja de l'Ajuntament de Blanes i el suport del Club d'Escafandrisme Mola Mola de Blanes. Van participar-hi una trentena de persones sumant els membres de Sea Shepherd així com personal del consistori i ciutadania que va actuar voluntàriament ajudant a fer el triatge del material recollit.

En les tres zones es va recollir principalment residus de material pirotècnic, així com deixalles comunes i peces d'higiene domèstica. I també, en una de les àrees es van recuperar d'aparells de pesca esportiva.

En total, es van recollir 1,2 toness de petites deixalles i material pirotècnic. Des de l'organització s'ha valorat molt positivament la feina feta, així com la tasca de conscienciació que s'ha pogut fer envers la ciutadania. Així, es va aprofitar l'oportunitat per poder informar sobre les activitats de caràcter mediambiental que realitza Sea Shepherd.