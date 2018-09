Riudarenes celebra la Festa Major amb la Tamborrada Donosti

La Festa Major de Riudarenes ja ha arribat. Durant quatre dies els carrers i places del municipi s'ompliran d'espectacles, cultura, música, esports i moltes més activitats. El programa arrenca avui amb el pregó a càrrec de Josep Antoni Fernández i Fernández, més conegut pel seu pseudònim Fer. El dibuixant d'humor i historietista català i Creu Sant Jordi 2018 durà a terme el discurs inaugural des del poliesportiu. L'inici de la Festa Major anirà acompanyat amb la presentació dels candidats a Pubilla i Hereu, un concert i espectacle i el tradicional brindis de la festa.

El programa s'allargarà fins al dilluns amb activitats per a tots els gustos i edats. Enguany, destaca especialment la Tamborrada Donosti i la Txaranga Joselontxos, vinguts directament des de Donostia. El dissabte al matí desfilaran per diferents carrers de Riudarenes, amb punt d'inici al dipòsit de l'aigua (c/ Sant Martí). I a la tarda tornaran a inundar el municipi de música partint de la plaça de l'Església.

Enguany, el tradicional concert i ball de Festa Major anirà a càrrec de l'orquestra La Principal de la Bisbal, i tindrà lloc aquest diumenge a la tarda al poliesportiu.

La festa també comptarà amb activitats per als més petits. Destaca el concurs de dibuix o pintura (dissabte, a les 11 h), que enguany arriba a la seva 31a edició. Els nens i nenes de 3 a 12 anys podran escollir entre un tema de lliure elecció o un dibuix relacionat amb la natura. I per als no tan petits, el gran atractiu de la celebració és la festa infantil Holly dels Colors (dissabte, a les 12.30 h).

Els actes tradicionals com la trobada gegantera (dissabte, a les 17 h), les sardanes (dissabte, a les 19 h) o l'ofici solemne (diumenge, a les 11 h) continuen tenint cabuda al programa de la Festa Major de Riudarenes.

A la nit, l'autèntica disbauxa es concentrarà a l'esplanada de la Camparra amb els concerts de Wasa Corporation i Dj Ruiz, el divendres; i Stem Fatal, Sotrac, Di-versiones i Animals Dj's, el dissabte. La celebració finalitzarà el dilluns amb una botifarrada popular i les havaneres del grup Port Bo.