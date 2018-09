Emys fa un dinar benèfic dedicat a les tortugues d'estany

La Fundació Emys de Riudarenes va celebrar, diumenge passat, un dinar benèfic per recaptar fons per a la conservació de la tortuga d'estany i per poder millorar el seu hàbitat amb la construcció de dues noves basses. Segons va informar l'entitat, el dinar es va celebrar al Rebost de Can Moragues, va comptar amb els padrins de la Setmana de la natura Pilarín Bayés, Albert Bosch i els Amics de les Arts i va finalitzar amb un concert d'Andrea Motis, Josep Traver i Christoph Mallinger. «Hem de ser conscients que la força del canvi no són només les entitats, sinó les persones involucrades», va valorar el director de la Fundació Emys, Marc Vilahur.

El dinar benèfic, fet amb productes ecològics, va comptar amb un centenar de persones.