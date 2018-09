La número tres del PDeCAT de Lloret deixarà el partit i encapçalarà una llista independent

La número tres en la llista electoral del PDeCAT a Lloret de Mar, Lluïsa Baltrons, abandonarà aquesta formació i encapçalarà una llista independent en les pròximes eleccions municipals del 2019. Així ho va confirmar ahir Baltrons, qui té previst acabar el mandat com a regidora de l'equip de govern format per PSC, ERC i convergents, però que després deixarà el partit i la seva militància. Sobre la nova llista que encapçalarà o els motius que l'han portat a prendre aquesta decisió, Baltrons no va voler avançar cap detall.

Actualment, Baltrons és la 4a tinent d'alcalde de Lloret i porta les àrees d'Organització administrativa i Recursos humans, servei d'Arxiu i Gestió Documental o gestió de l'ús dels equipaments municipals, entre altres. La llista electoral del 2015 la va encapçalar l'actual alcalde, Jaume Dulsat, seguit d'Albert Robert.

Tot i que de moment es desconeix quina formació encapçalarà Baltrons, Diari de Girona ha pogut saber que rebria assessorament de la lloretenca Laura Bertran, qui va ser regidora des del 1999 fins a 2011, primer en l'oposició i després com a regidora de serveis a la persona i patrimoni durant el mandat dirigit per l'exalcalde Xavier Crespo. Un càrrec que va exercir fins al 2011, quan va ser nomenada cap de gabinet de l'exconseller del Departament de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, durant la legilastura encapçalada per Artur Mas. Mascarell és un dels impulsors de Crida Nacional per la República.

Per la seva part, Independents de la Selva (IdS) va descartar ahir que Baltrons encapçali o formi part de la seva llista per a les eleccions municipals del 2019, que representarà el regidor no adscrit Enric Martínez.

Nascuda a Girona el 18 de febrer de 1976, Lluïsa Baltrons és llicenciada en geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona i té un màster en Sistema d'informació geogràfica a la Universitat Politècnica de Catalunya. Treballa com a gestora de projectes internacionals de recerca a la Universitat de Barcelona.



Més competència en les eleccions

Així, i de moment, a les pròximes municipals s'hi presentaran tres formacions que no ho van fer a les del 2015: la de Baltrons –que es desconeix encara quina serà–, IdS i Plataforma per Catalunya. Aquesta última s'ha pogut conèixer a través del Facebook, on Manuel Horri es presenta com a candidat a alcaldable a través d'un vídeo. A la gravació, Horri reivindica que la «majoria de lloretencs no volem aquests símbols que proclamen l'odi entre uns i altres» retirant el llaç groc de la rotonda de la riera de Lloret.