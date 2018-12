Blanes recupera el projecte de construir la piscina de la Ciutat Esportiva

Blanes podria tenir, finalment, la reivindicada piscina coberta després que la Generalitat s'hagi compromés avui a cofinançar el projecte. Ho ha fet aquesta matí durant la darrera sessió del Consell Directiu del Consorci Urbanístic Portal de la Costa Brava-Illa de Blanes.

Segons ha informat l'Ajuntament, per finançar la construcció de la piscina coberta de la Ciutat Esportiva Blanes, s'entrarà una esmena als pressupostos de la Generalitat perquè la meitat del cost, o inclús un import superior, s'inclogui en el Pla Únic d'Obres i Serveis inclòs als comptes pel 2019. L'altra part de l'import anirà a càrrec de l'Ajuntament de Blanes.

El projecte original de les piscines cobertes es va redactar el gener de l'any 2008, coincidint en el temps amb la construcció del pavelló poliesportiu, l'única edificació amb què actualment compta la Ciutat Esportiva Blanes. La planificació preveia que l'edifici que les allotgés estigués situat en la banda nord de la rambla d'accés a la Ciutat Esportiva, davant la façana principal.

Les piscines s'agrupen en una gran sala d'aigües de 1.500 m2, i més de cinc metres i mig d'alçada lliure sota estructura. La resta de dependències –allotjades en l'edifici de serveis- s'inquibeixen en una construcció de dues plantes en forma de L que abraça i protegeix l'espai principal. La sala d'aigües integra cinc piscines de diverses mides destinades a diferents pràctiques natatòries.

La més gran –la piscina de competició- fa 25m x 16'67m i 2m de profunditat, amb vuit carrers marcats. Els quatre vasos restants es destinaran a ensenyament (16'67m x 8m), lleure i hidromassatge (12m x 6'65m) i SPA col·lectiu (dues unitats amb capacitat per a 8 persones). L'estructura de la coberta d'aqueta sala serà de fusta laminada i el tancament de la façana serà vidrat fins al 5'5m d'alçada lliure per gaudir, amb la transparència de la visió, del paisatge exterior.

Per la seva banda, l'edifici de serveis agrupa els diferents vestidors en planta baixa (a nivell de la sala on hi ha les piscines), mentre que els locals de gimnàs, d'activitats dirigides i la grada de la piscina de competició ocupen la planta pis. Els vestidors estan disposats en dos blocs espaiats idèntics, i cada bloc es subdivideix en dues àrees –tant el vestidor com la zona d'aigües- per separar els usuaris abonats dels grups escolars i esportius. Enmig d'aquests dos blocs se situa la zona termal que ofereix un bany de vapor, sauna finlandesa, un grup de dutxes i dues cabines de massatge. A aquest grup d'espais s'hi afegeixen els vestidors de monitors, magatzems de neteja i escala d'usuaris a planta pis, a banda de les rampes d'accés genèriques.

El projecte executiu, que data del gener de l'any 2008, comptava llavors amb un pressupost de prop de 9,4 milions d'euros (més concretament, 9.357.345,02 €), per la qual cosa ara el què caldrà com a primer pas serà actualitzar-lo per tenir una xifra definitiva, si es respecta la infraestructura original que es volia construir.