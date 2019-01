Junts per Lloret crea els premis de reconeixement «Orgull lloretenc»

El municipi de Lloret de Mar tindrà a partir d'ara els premis de reconeixement «Orgull lloretenc». Des de la formació Junts per Lloret -candidatura que aglutinarà el PDeCAT i Junts per Catalunya a Lloret de Mar per a les eleccions municipals que se celebraran el pròxim 26 de maig- s'han creat els premis per reconèixer la tasca que han fet diferents persones, associacions i entitats del municipi.

El primer tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de Lloret de Mar i president local del PDeCAT, Albert Robert, va assenyalar ahir que «l'objectiu d'aquests premis és destacar la gran tasca que han dut a terme diverses persones, entitats i associacions any rere any al municipi».

A més, Robert va afegir que «volem agrair l'esforç que fan moltes persones per millorar el nostre municipi i aquests reconeixements són una forma de fer-ho». Segons ha informat l'Ajuntament, els premis constaran de tres categories: categoria individual, que reconeixerà la figura de persones amb trajectòries destacades del municipi; categoria col·lectiva, que destacarà associacions o organitzacions amb una tasca lloable a Lloret de Mar; i finalment, categoria d'empresariat, que vol reconèixer iniciatives i accions empresarials que han tingut significació al municipi.

L'Ajuntament de Lloret de Mar farà l'entrega dels premis «Orgull lloretenc» el pròxim dijous 10 de gener a partir de les 20.30 hores. La celebració es farà al Restaurant Da Paolo Lounge Trattoria del municipi de Lloret de Mar, situat al passeig de Camprodon i Arrieta, número 36.