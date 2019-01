Nou municipis de la Selva deleguen la gestió forestal al Consell Comarcal

Nou municipis de la comarca de la Selva han delegat la gestió forestal al Consell Comarcal durant el 2018. L'ens s'ha encarregat de visitar a tots els propietaris de terrenys per recordar-los la llei catalana de gestió forestal que obliga als amos a tenir cura de la vegetació per tal de prevenir possibles incendis. Amb la delegació de competències, el Consell Comarcal de la Selva s'ha encarregat d'inspeccionar l'estat de les 4.662 parcel·les que tenen els municipis de Anglès, Breda, Caldes de Malavella, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sant Hilari, Sils, Tossa de Mar i Vilobí d'Onyar. De totes elles, un 20% (1.063 terrenys) no complien la llei catalana. En tots els casos, el consell comarcal ha ofert als propietaris de les parcel·les un servei de neteja i desbrossament. 436 persones han acceptat que sigui el propi consell qui s'ocupi d'aquesta neteja dels boscos.

El Consell Comarcal de la Selva ha començat a gestionar part de les parcel·les forestals del territori, després que nou municipis de la comarca hagin delegat les seves competències a l'ens supramunicipal durant el 2018. Els ajuntaments que han aprovat el traspàs són Anglès, Breda, Caldes de Malavella, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sant Hilari, Sils, Tossa de Mar i Vilobí d'Onyar i comporta que el Consell Comarcal gestioni les zones forestals de 38 urbanitzacions i nuclis de població.

Dins de les competències delegades, el Consell s'ha encarregat d'inspeccionar les 4.662 parcel·les sense edificar que acumulen els nou municipis per tal de comprovar que els seus propietaris compleixen la normativa catalana. La llei aprovada el 2003 obliga als amos de terrenys en zona boscosa tenir cura de la vegetació per tal que no es provoquin incendis en èpoques de sequera.

Durant aquest primer any, els tècnics de l'administració comarcal han aprofitat per visitar les parcel·les de totes les urbanitzacions i parlar amb els seus propietaris. A banda de comprovar si complien o no la normativa, també han ofert la possibilitat que el mateix consell s'ocupi del manteniment de la vegetació.

Al llarg del 2018, 436 propietaris han acceptat que el Consell Comarcal s'encarregui de netejar les seves parcel·les, que ha comportat assumir el manteniment de 38 hectàrees de terreny. D'aquesta manera, la corporació ha segat un total de 15,2 ha (que representa un 40,04% de la superfície), han estassat 4,1 ha i han aclarit l'arbrat de 18,7 ha més. Amb això s'ha aconseguit un sotabosc més net es garanteix la distància mínima de sis metres entre arbres i que les capçades no es toquin.



Un 20% de les parcel·les incompleixen la llei

Durant les inspeccions a totes les parcel·les, els tècnics també han detectat que hi havia un 20% dels casos en què no es complia la normativa (1.063 parcel·les). Els tres municipis en què hi ha un incompliment més elevat són Caldes de Malavella en què hi ha 361 parcel·les fora de la normativa (un 40% del municipi), Maçanet de la Selva amb 291 terrenys (un 34%) i Riudarenes amb 180 terrenys (un 33%). Per contra, també són els municipis en què més propietaris han acceptat els serveis de neteja del Consell Comarcal de la Selva.

En tots aquests casos es farà una segona inspecció i els propietaris tindran 30 dies per netejar les seves parcel·les. Si passat aquests 30 dies no ho han fet, el Consell Comarcal els posarà una multa coercitiva i actuarà de forma subsidiària.

De cara al 2019, l'ens comarca vol lluitar per augmentar la conscienciació dels propietaris de la importància de la neteja del bosc a l'hora de prevenir incendis o minimitzar-ne el risc. També volen que els municipis els deleguin les competències per elaborar franges perimetrals al voltant dels nuclis de població i les urbanitzacions i que més ajuntaments aprovin el traspàs de la gestió forestal per ampliar el radi d'acció.