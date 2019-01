Instal·laran nou càmeres lectores de matrícula a Vilobí, Sant Dalmai i Salitja

El ple de Vilobí d'Onyar va ratificar, dijous al vespre, el decret d'alcaldia per a la compra de nou càmeres lectores de matrícules que s'instal·laran a les entrades dels tres pobles del municipi: Vilobí, Salitja i Sant Dalmai.

Segons va explicar ahir l'alcaldessa, Cristina Mundet (GMI) està previst que, en breu, s'iniciï el procés de licitació per poder fer la instal·lació dels aparells durant el segon semestre d'aquest any. «Volem que funcionin com a mesura dissuasòria per evitar els furts o les entrades amb força als domicilis», va detallar Mundet, qui va precisar que cada càmera tindrà característiques diferents i que, per tant, el cost no serà el mateix per a totes.

L'Ajuntament de Vilobí d'Onyar, com altres pobles de la comarca, farà aquesta compra conjuntament amb el Consell Comarcal. Tot i que el cost l'assumirà íntegrament el consistori, els tràmits per a l'actuació els portarà a terme l'ens selvatà després que l'any 2017, s'acordés amb els alcaldes que el consell analitzaria la situació de cada poble i de les zones més adequades on instal·lar les càmeres de vigilància.

Les càmeres lectores permeten captar imatges a temps real i, mitjançant una aplicació de software, identificar les matrícules dels vehicles que circulen per cada localitat. Algunes matrícules s'hauran introduït prèviament al sistema i en cas de detectar-se alguna irregularitat o algun vehicle sospitós, s'activarà l'avís a les policies locals de cada municipi. En el cas de Vilobí, que no disposa de Policia Local, l'alerta arribarà als Mossos d'Esquadra.

Vilobí d'Onyar, però, no serà el primer municipi selvatà en instal·lar aquests dispositius de seguretat. A Arbúcies, abans de l'acord amb el consell comarcal, ja disposaven de càmeres d'aquest tipus o a Vidreres, el consistori va instal·lar, de manera autònoma, tres càmeres per vigilar cada accés a la localitat: per Girona, per Platja d'Aro i per Lloret de Mar.