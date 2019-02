Blanes es reivindica com a pionera del cava amb una exposició

Blanes reivindica les seves arrels pioneres a l'Estat espanyol amb l'exposició Laviret: 100 anys de cava blanenc. La mostra recupera la història de la centenària i mítica cava blanenca fundada el 1919 per Joan Josep Vieta i Vilaret, ara recuperada com a marca per l'enòleg Antonio Membrives. La cèntrica sala municipal Maria Luisa García-Tornel allotjarà fins al proper 16 de febrer una exposició que reivindica les arrels pioneres en el món del cava que té Blanes. L'exposició s'emmarca dins la celebració del centenari de la marca blanenca i recupera la història de la mítica cava.