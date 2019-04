Es reinicien les obres del carril bici de Breda sis mesos després d'aturar-se

Les obres de construcció de la via ciclista entre l'estació de Riells i Viabrea i Breda s'han reprès aquesta setmana després de sis mesos aturades. Segons va informar ahir l'Ajuntament bredenc, els treballs es van haver d'aturar l'octubre del 2018, en la seva fase inicial, per problemes en el projecte tècnic. Aquest fet va obligar a reformular el document, motiu pel qual es va decidir parar l'actuació que ara, està previst que acabi a finals del 2019.

La via ciclista recorrerà un traçat de dos quilòmetres paral·lel a la carretera GI-552. El vial, de tres metres d'amplada, estarà pavimentat amb sauló estabilitzat amb calç durant la major part del traçat. Tot i això, el tram més proper al nucli de Breda es pavimentarà amb asfalt per salvar els pendents del camí, que dificulten l'aplicació del ferm de sauló. Per altra banda, la separació amb la carretera serà entre els 3 i 5,5 metres al llarg del recorregut. Per completar l'actuació es construirà un pont de 25 metres de llargada i 3,4 metres d'amplada per salvar la Riera de Breda. També s'adaptarà la cruïlla entre les carreteres GI-552 i GIV-5523, d'accés a l'estació. L'actuació també contempla una nova connexió amb el camí de Can Sagristia. Finalment, s'aprofitaran les obres de construcció per fer arribar el cable de fibra òptica des de la carretera C-35 fins a la instal·lació del nucli urbà de Breda.