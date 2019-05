Les urbanitzacions, un repte per a la seguretat a la comarca de la Selva

La comarca de la Selva té moltes urbanitzacions repartides per diferents municipis. Són nuclis disseminats -a vegades amb quilòmetres de carrers- que obliguen els ajuntaments a buscar maneres de cohesionar-los i lluitar contra els problemes que s'hi viuen, com la inseguretat, les ocupacions o les mancances en mobilitat.

Un dels pobles amb més urbanitzacions és Vidreres, que en té mitja dotzena arreu del seu terme: la Goba, Aiguaviva Parc, Terrafortuna, el Mas Flacià, Puigventós o Santa Seclina -aquesta última, compartida amb Caldes de Malavella.

Així, per apropar el consistori als veïns que hi viuen, l'alcalde i cap de llista de JxCat, Jordi Camps, proposa crear unes oficines d'atenció ciutadana en un local social d'Aiguaviva Parc. Per altra banda, ERC, el PSC i Vidreres per Tothom (VpT) critiquen els retards del govern local a l'hora de recepcionar les urbanitzacions de forma definitiva.

Per altra banda, la Selva és una comarca amb nombroses urbanitzacions. Això comporta que els ajuntaments hagin de coordinar els seus nuclis urbans amb altres àrees disseminades que, en alguns casos, poden ocupar més extensió de terreny que el mateix nucli. En el cas de la Selva, des del mes de desembre s'ha registrat «una onada de robatoris» en diferents cases de les urbanitzacions, ha explicat el president del Consell Comarcal, Salvador Balliu.

El president ha explicat que les urbanitzacions són especialment «atractives» per als delinqüents perquè «moltes vegades tenen dues o tres entrades i algunes també estan situades al costat del bosc».

Això fa que qualsevol persona pugui entrar o sortir amb més facilitat sense que ningú la identifiqui. Balliu també ha denunciat que hi ha moltes cases que pateixen ocupacions il·legals. Sobre aquest assumpte, el president del Consell Comarcal s'ha mostrat preocupat ja que ha assegurat que «aquestes ocupacions serveixen per fer el cultiu de marihuana».



Accions policials

De fet, la setmana passada la Guàrdia Civil va realitzar un important operatiu antidroga a Figueres, Maçanet de la Selva i Vidreres. En aquest últim municipi, la policia va registrar diferents cases, entre les quals un xalet de la urbanització d'Aiguaviva Parc on es cultivava marihuana i posteriorment es distribuïa.

Balliu ha lamentat que les detencions de la setmana passada no hagin servit de res, perquè «entren per una porta i surten per l'altra». Per això, el Consell Comarcal ha engegat una campanya per demanar «un enduriment de les penes» per a entrades a domicili i robatoris».