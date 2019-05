Lloret En Comú estudia mesures legals contra la tala d'arbres de la C-32

La formació de Lloret En Comú consultarà als serveis jurídics si pot emprendre mesures legals contra la tala d'arbres que ha començat aquesta setmana a la zona de Sant Pere del Bosc a Lloret de Mar . Es tracta d'uns treballs que el Departament de Territori i Sostenibilitat ha inclòs dins del projecte d'obres de servei, previ a la construcció de la C-32.

Segons els membres de Lloret En Comú, encara hi ha pendents expedients d'expropiació i actes d'ocupació malgrat les obres ja han començat. A més, han denunciat que falten documents i estudis que havien sol·licitat "diferents estaments" i han lamentat que "no consta cap comunicació d'inici d'obres a l'Ajuntament", tot i que han afirmat que es tracta d'un pas "obligatori".

Els membres de la formació política també s'han queixat que els treballs que s'havien de fer durant les obres de servei eren "únicament prospeccions del terreny" tot i que "han acabat amb la destrossa de centenars de metres de pins, roures i alzines".

A més, el partit s'ha mostrat sorprès "molt desagradablement" perquè la Generalitat "aposta" per una obra com la C-32, que "provocarà un dany irreparable al medi ambient local". Per aquest motiu demana al Govern que paralitzi les obres i també fa una crida a l'Ajuntament perquè es posicioni en contra dels treballs que s'estan fent.