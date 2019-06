L'Estat aprova les expropiacions per l'N-II entre Tordera i Maçanet

El Consell de Ministres ha acordat aquest divendres la declaració urgent d'ocupació dels terrenys afectats per les obres de millora de l'N-II entre Tordera i Maçanet de la Selva. Els treballs, que se centren en un tram de 7,3 quilòmetres, es van licitar el mes de gener per un import de més de 27,4 milions d'euros .

Les actuacions previstes inclouen la rectificació de corbes per poder circular a 80 quilòmetres per hora, la remodelació de les interseccions ja existents i l'adaptació de vies i camins de servei. També es construiran dos nous viaductes i es faran dues obres de drenatge singulars per a les rieres de Valldemaria i La Torderola. La declaració permet avançar en el procediment d'expropiació dels terrenys necessaris per poder executar les obres.