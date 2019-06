Dos menors i un adult intoxicats pel foc d'una cuina a Lloret de Mar

Dos menors i un adult van resultar intoxicats lleus per un incendi a la cuina del seu domicili a Lloret de Mar aquest dissabte a la nit, segons han informat els Bombers. El foc va afectar la cuina del pis, un segon, en un edifici de 10 plantes. Tot i això, els tres intoxicats van ser atesos al mateix lloc dels fets i no va caldre hospitalització. Els Bombers van rebre l'avís a les 23.56 hores, i van poder acabar amb les flames, que no van malmetre la resta del pis ni l'edifici.