Neix l'Associació de víctimes de la C-63 en el tram que uneix Vidreres i Lloret de Mar

L'associació ASVIC La Selva està formada per persones que han perdut familiars en aquest tram. L'anomenada «carretera de la mort» ha tingut més de 200 accidents en els darrers deu anys, en un tram d'onze quilòmetres que pertany a la població de Vidreres. Volen aconseguir millores per reduir la sinistralitat.

la Jessica Borrego el 21 de juny de 2016 li va canviar la vida. La seva parella va morir en un tram d'onze quilòmetres que pertany al municipi de Vidreres. Com ella, centenars de persones s'han vist afectades per una de les vies amb més sinistralitat de tot Catalunya. De fet, l'anomenen la «carretera de la mort» perquè ha tingut més de 200 accidents en els darrers 10 anys. «Et sents desemparada, estàs en xoc pel que acaba de passar i no saps on has d'anar a buscar ajuda», explica Borrego.

Motivada per evitar que altres persones poguessin viure situacions similars, la Jessica va crear una plataforma a Facebook anomenada Afectados por los accidentes de la C-63 i ara s'han constituït com l'Associació d'Afectats per la C-63 a la Selva (ASVIC La Selva), de la qual n'és la presidenta. L'ens neix amb els objectius de reduir la sinistralitat, ser un espai de suport per a familiars i víctimes d'accidents en aquest tram i conscienciar la població de la perillositat de la carretera.

Actualment, més de 400 persones donen suport a la iniciativa de Borrego, que aviat es reunirà amb l'Ajuntament de Vidreres per concretar algunes mesures, com ara, la incorporació de radars mòbils, passos de vianants o il·luminació de la carretera. La Jessica es mostra satisfeta pel suport que ha rebut fins ara i reconeix que queda molta feina per fer: «Encara no conec a cap persona de Vidreres que no tingui cap amic o familiar que s'hagi vist implicat en un accident en aquesta carretera».

Al costat de la urbanització de Terrafortuna hi ha una de les corbes de més sinistralitat. Allà s'hi pot veure un record floral en forma de guitarra que recorda les víctimes de l'accident mortal que es va produir al juliol de 2018, on van morir quatre persones. La presidenta de la urbanització, Pilar Martínez, explica que l'ofrena té forma de guitarra perquè a una de les víctimes li agradava molt la música. Segons Martínez, allà sempre passa alguna cosa: «Se't glaça el cor quan vas a casa i veus o sents un accident en aquesta corba». Martínez, que també forma part de l'associació, explica que un dels seus principals objectius és donar suport als familiars: «Volem fer ressò del que passa i acompanyar les víctimes». Coincideix amb la Jessica i assegura que una de les principals mancances en aquests casos és la falta de suport emocional: «Jo no ho he viscut, però calen més recursos perquè ningú se senti sol».



Actuacions pendents

L'alcalde de l'Ajuntament de Vidreres, Jordi Camps, explica que efectivament un cop es constitueixi el Consistori, es volen reunir amb l'associació per tal de portar al Departament de Territori i Sostenibilitat les demandes d'aquesta. Si bé no coincideixen en tot, el consistori creu que incorporant tres rotondes i més senyalització seria suficient, mentre que els familiars creuen que, a banda d'això cal il·luminar la via i incorporar radars, totes les parts estan en contacte permanent.

D'altra banda, el parlamentari dels Comuns, David Cid, va preguntar fa unes setmanes en seu parlamentària si la Generalitat es comprometia a efectuar millores en el tram de la C-63 de Vidreres. La resposta va ser que el Departament de Territori i Sostenibilitat «estudiaria» la possibilitat d'incorporar controls fixes de velocitat.

Actualment l'associació ha engegat una recollida de firmes per tal d'incorporar més radars. La Jessica ho explica clar: «Volem que l'administració s'impliqui. Jo vaig perdre al cap de la família, la meva vida es va aturar de cop i les coses han de canviar perquè això no li torni a passar a ningú».