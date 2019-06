ERC estén la mà als comuns per formar govern a Blanes

El ball de cadires del consistori de Blanes encara no ha acabat. Ahir, els republicans es van reunir amb els comuns per tal de negociar l'entrada dels darrers al govern, una estesa de mà inesperada tenint en compte les circumstàncies amb les quals el líder d'Esquerra Republicana a Blanes, Àngel Canosa, va aconseguir el bastó de comandament: en minoria i amb la negativa de les bases dels comuns -a última hora- de votar la investidura dels republicans.

«Nosaltres continuem pensant que un govern amb els comuns és la millor opció per tirar endavant», va explicar Canosa. Segons el republicà: «A vegades en política cal oblidar, i entenem que el gest dels comuns va ser fruit que es veien a l'alcaldia».

Per la seva banda, el líder de la formació morada, Roger Urgell, va declarar que valora «positivament» el gest d'Esquerra: «Dijous nosaltres vam arribar a l'assemblea amb les opcions obertes, vam optar per intentar governar. Però em sembla que el que ha fet ERC és d'allò més responsable».



La reconstrucció

El passat dissabte Àngel Canosa (ERC) va obtenir el bastó de comandament, però ho va fer amb tan sols cinc escons. Per aquest motiu -i davant la dificultat que representa tirar endavant un ajuntament amb només cinc regidors- el republicà es veu obligat a buscar aliances postelectorals amb alguna de les altres forces representades: PSC (5), EnComú-Podem (5), JxCat (3) o Cs (3).

El fragmentat resultat electoral entre les forces d'esquerres va obligar la formació republicana a buscar un acord per intentar arribar al dia de la investidura amb una majoria absoluta. Els de Canosa finalment ho van apostar tot per un govern en minoria amb els comuns -junts sumen 10 edils- però les bases de la formació van rebutjar el pacte a última hora i van optar per intentar un govern amb els socialistes amb l'alcaldia compartida. L'acord, que necessitava el suport de Ciutadans -ja que els neoconvergents es van negar a pactar per fer una investidura d'esquerres i no independentista- va fracassar. Fonts consultades van explicar a Diari de Girona que els taronges únicament haguessin votat a favor dels comuns a canvi d'una concessió en una altra població, que finalment no es va produir.

El dia del ple d'investidura, Ciutadans es va abstenir, i com que la suma dels socialistes i els comuns no arribava a la majoria absoluta -situada en 11 escons- Canosa es va convertir en alcalde en ser Esquerra Republicana la força més votada en les eleccions -tan sols 19 vots per sobre de la segona força, el PSC.



L'horitzó dels comuns

A la formació morada li podria sortir rodona la jugada. Després del fracassat intent d'investidura amb els socialistes, dimecres l'assemblea ha de decidir si ratifica l'acord per formar govern amb ERC. Segons les fonts consultades, aquests mantenen gairebé la totalitat de l'acord preelectoral, on tan sols han introduït un parell de modificacions en les regidories.