Els comuns accepten l'oferta d'Esquerra i entraran al govern de l'Ajuntament de Blanes

S'acaba el ball de cadires a l'Ajuntament. Ahir, les bases de Blanes en Comú-Podem van votar en assemblea acceptar l'oferta dels republicans i finalment entraran al govern de la ciutat. El resultat -que es va produir amb una trentena de vots a favor, cap vot en contra i una desena d'abstencions- confirma un govern d'esquerres capitanejat pels republicans.

L'acord arriba després d'una setmana kafkiana en què els comuns -dirigits per Jordi Urgell- van decidir intentar una investidura de govern en minoria amb el suport dels socialistes però sense els escons suficients per arribar a la majoria absoluta. El ple, on tots els edils van arribar amb la incògnita de saber què faria Ciutadans -els taronges podien o bé votar la investidura d'un govern d'esquerres no independentista o bé abstenir-se i permetre un govern d'ERC- es va resoldre finalment amb la investidura d'Àngel Canosa (ERC) en minoria, amb tan sols 5 edils.

La pancarta dels presos

L'alcalde de la ciutat, Àngel Canosa, va anunciar ahir que tornarà a penjar la pancarta demanant la llibertat dels presos independentistes «tan aviat com sigui possible». Canosa va recordar que «en el seu moment l'anterior alcalde va decidir treure-la» per complir amb les directrius de la Junta Electoral Central (JEC) sobre els símbols independentistes a les façanes dels ajuntaments.

De tota manera, el republicà va recordar que tornarà la pancarta a la façana del consistori per «donar compliment a l'acord de ple» en què «per majoria» va aprovar penjar-la. A més, també va avançar que qualsevol acció que s'hagi de tirar endavant a escala nacional «haurà d'assolir la majoria necessària» per aprovar-ho en el plenari. La pancarta que demana la llibertat dels presos a Blanes ha estat una diana d'atacs vandàlics de forma repetitiva.

De fet, uns encaputxats el mes de setembre la van arrencar dues vegades en tan sols tres dies de diferència del balcó de l'ajuntament.