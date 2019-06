I ARA QUÈ?

espectacle que polítics i veïns (alguns) de Santa Coloma de Farners van protagonitzar el dia de la constitució del nou ajuntament ha estat considerat lamentable (fanàtics a part) per molta gent: analistes, observadors, tertulians, gent del carrer, etc. Caciquisme, dirigisme, servilisme, sectarisme, i una pila d'«ismes» pejoratius, es van ajuntar en dos plens democràtics (?) per exhibir la pitjor versió de com, també en l'àmbit local, la voluntat dels ciutadans, expressada a les urnes, pot ser manipulada.

A Santa Coloma el daltabaix es va produir perquè, al matí, el vot de l'única regidora del PSC donava l'alcaldia a JuntsxCat, deixant de banda ERC. A la nit, «ordres» arribades de Palau (de la Generalitat) dinamitaven el primer pacte i, de retruc, menystenien l'autoritat dels polítics locals. A pocs quilòmetres, a Lloret, en canvi, es tancava, aparentment sense massa dificultats, un acord entre JuntsxCat i els cinc regidors del PSC. Un pacte que dona continuïtat a l'anterior legislatura. Un pacte que, com hauria de ser habitual, respon a interessos municipals i no a «ordres superiors».

Alguns dels tòpics més tòpics de tots els tòpics diuen coses com: «el poble ha parlat a les urnes, el poble és sobirà, etc». El poble parla, sí. Sembla mentida, però, que amb el tarannà d'una part de la classe política, aquest encara tingui esma i perseverança per anar a votar.

El poble parla, sí. I a vegades entendre el que diu o vol dir pot requerir esforç. El problema rau en la munió de polítics interessadament dislèxics que interpreten les seves paraules (vots) segons els convé.

Fa dues legislatures que el poble demana esser governat per un equip que sumi les diferents sensibilitats dels partits que empaten al capdavant. Fa dues legislatures que Blanes demana un govern ampli, fort i plural. Hi ha una combinació a 15 i unes quantes a 13 que donarien resposta a tot això: al que voten i necessiten els blanencs. Alguna d'aquestes opcions a 13 seria prou operativa.

D'una banda, disposaria de majoria al ple i de l'altra permetria configurar una també amplia i necessària oposició amb vuit regidors. Creuem els dits i confiem que els nous edils electes, aquesta vegada sí, exhibeixin un bon nivell de comprensió lectora.