Ineptitud o mala fe?

Han passat deu dies de juliol i les obres de la rotonda i els accessos a Blanes per Ca l'Aguidó continuen. I segons m'explica un dels treballadors continuaran, encara, fins al dia 20. Això vol dir que les modificacions i dificultats per entrar (i sortir) de Blanes i de Lloret persistiran, almenys, fins aquella data. Pels pèls, no se solaparan amb la setmana de la festa major blanenca. Oh! Miracle! Qui decideix quan es comencen aquest tipus d'obres? En base a què es decideix? Qui ha de preveure que com més coincideix la data de finalització amb la d'inici de la temporada turística, més problemes de trànsit generaran? En tot cas, qui tingui les respostes (i la responsabilitat!) a les preguntes anteriors s'ha lluït! Jo tinc les meves. D'una banda, com passa tantes vegades, es tractava de fer-les coincidir amb l'any de les eleccions municipals. I com més solapades amb la campanya i amb el dia de les votacions, millor! És el drama que hem de suportar els ciutadans cada quatre anys! Un drama que potser sí aporti (?) alguns vots més als partits que governen. En tot cas, els dels ciutadans menys reflexius i influenciables. En tot cas, un vot tan vàlid com qualsevol altre. Les altres respostes (les meves) a les preguntes que em faig entrarien, de fossin certes, en el terreny de la mala fe a l'hora de crear estats d'opinió esbiaixats i interessats. M'he imaginat una reunió entre responsables municipals i de la Generalitat... i algú fent la següent proposta: «Hem de començar i acabar les obres de Ca l'Aguidó al més tard possible, i aconseguir que se solapin amb l'augment de trànsit de la temporada turística. Així, propiciarem cues, retencions i un clima d'opinió favorable (i més adeptes) a la perllongació de la C-32». Pervers, no? Potser les meves elucubracions no són certes. Potser són fruit de les calorades d'aquests darrers dies i la seva incidència en el meu raciocini. Però, i si ho fossin? De què serien fruit? De l'electoralisme, de la ineptitud o de la mala fe? Els ciutadans tenim dret a conèixer les respostes, les veritables respostes, a preguntes com aquestes. Última hora: El TSJC ha paralitzat les obres de la C-32. Els qui estem en contra d'aquest nou disbarat ecològic a la Costa Brava Sud i, sobretot els qui han lluitat «in situ» dificultant la tala d'arbres, hem guanyat una altra batalla. La guerra, però, no s'ha acabat.