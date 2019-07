Més de 200 efectius policials i sanitaris treballaran en la seguretat del concurs de focs artificials de Blanes

Més de 200 treballadors entre policies i sanitaris garantiran la seguretat del Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava que es celebra a Blanes (Selva) entre el 23 i el 27 de juliol. Com ja és habitual, es delimitaran tres zones de seguretat on s'anirà restringint l'accés del públic en funció de l'hora i l'espai. En el dispositiu hi participen diversos cossos dividits en quatre grups d'actuació. Aquest any s'ha modificat la zona d'aparcament al voltant del pavelló esportiu i s'han ampliat les places. Es calcula que al llarg dels cinc dies de concurs passin per Blanes unes 500.000 persones, sobretot durant les nits del cap de setmana.

El municipi de Blanes (Selva) ja es prepara per la 49a edició del Concurs Internacional de Focs d'Artifici que tindrà lloc del dimarts 23 al dissabte 27 de juliol. Aquest esdeveniment compta amb un important desplegament de cossos de seguretat i emergències i aquest any superarà els 200 efectius al llarg de les cinc nits del concurs. Dins del pla de seguretat, es distribueixen els cossos en quatre grups d'actuació terrestres i un dispositiu marítim.

D'una banda hi ha el grup d'ordre en què hi ha la Policia Local de Blanes, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i membres de seguretat privada. En el grup sanitari hi haurà el comandament del Sistema Sanitari d'Emergències (SEM), Transport Sanitari de Catalunya (TSC), Creu Roja, Servei de Socorrisme, Protecció Civil, grups sanitaris mòbils i la col·laboració de Servimed.

En el grup d'intervenció tan sols s'hi inclou els Bombers de la Generalitat, mentre que en el logístic hi ha les brigades municipals. En paral·lel, hi ha el dispositiu marítim que està format per membres de la Guàrdia Civil, la Unitat Aquàtica dels Mossos d'Esquadra i el Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers.

En el primer dels grups, el de l'ordre, s'encarregarà de regular l'accés del públic a diferents zones. Com és habitual, el municipi ha organitzat tres zones de seguretat. Aquestes s'aniran obrint i tancant en funció de l'hora i l'espai. D'una banda, hi ha una zona més restringida a l'espai des d'on es llança la pirotècnia en què la ciutadania no hi podrà accedir en els cinc dies del concurs. Les altres dues s'aniran tancant en funció de la proximitat de l'inici dels espectacles.

La Policia Local coordinarà la mobilitat

Un any més, la Policia Local de Blanes serà l'encarregada de coordinar el trànsit i la mobilitat dins del municipi. Cada nit hi treballaran 34 policies entre les 7 del vespre i les 12 de la nit. Els agents demanen al públic que intenti evitar els desplaçaments en vehicle privat. En cas que no sigui possible, recorden que cal arribar amb antelació per evitar cues d'última hora i que la gent no agafi el cotxe tan bon punt s'acabin els focs per no generar taps.

Per altra banda, els Mossos d'Esquadra s'encarregaran un any més de la seguretat ciutadana. Els agents del cos català aplicaran el mateix dispositiu que els últims anys, ja que encara hi ha actiu el nivell 4 d'alerta terrorista. Per això reforcen la seguretat al voltant de la zona de llançament i també posen elements per evitar que vehicles pesants puguin accedir fins al recinte i produir un atropellament massiu.

Aquest any, com a novetat, s'ha redistribuït l'aparcament gratuït de la zona del pavelló poliesportiu. Ara hi ha més d'un miler de places, gràcies a l'ocupació de l'antic camp de terra de futbol. A més, la nova disposició de les atraccions ha obligat a reconfigurar la zona. A partir d'aquest any, els vehicles hauran d'accedir a l'aparcament per l'Avinguda Guadí.