La manca d'acords impedeix que l'alcalde de Blanes pugui tenir dedicació exclusiva

El ple de l'Ajuntament de Blanes, que es va celebrar ahir a la tarda, no va votar el punt més important de l'ordre del dia: les retribucions. Fa dies que l'alcalde, Àngel Canosa (ERC), demana una dedicació exclusiva tant per a ell com per a un regidor de govern, Albert Sanz (Blanes En Comú-Podem). Aquest punt es va portar a debat per primera vegada en la sessió extraordinària del passat 1 de juliol i no va prosperar per manca de suport. La impossibilitat d'arribar a un acord amb l'oposició abans de la celebració del ple va obligar a l'alcalde a retirar aquest punt de l'ordre del dia -cal recordar que ERC i Comuns sumen deu regidors i governen en minoria.



Les dedicacions exclusives

El punt que es portava ahir per segona vegada a debat es refereix a l'establiment de retribucions, dedicacions i indemnitzacions de la corporació. Aquest tema té a veure amb les quantitats econòmiques que han de percebre tant els membres de l'equip de govern com els de l'oposició, tot i que el cavall de batalla està en la proposta que es refereix a les dedicacions exclusives.

L'equip de govern vol una dedicació exclusiva per al batlle -amb un sou equivalent a 55.000 euros bruts anuals- així com per al regidor del Gabinet d'Alcaldia, Albert Zanz, per la qual vol percebre 35.000 euros bruts anuals. Tanmateix demanen una dedicació del 57% amb una retribució anual bruta de 20.027 euros per al regidor de Participació Ciutadana i Esports, Pere Lopera (En Comú-Podem).

El batlle va remarcar que l'equip de govern entén que és millor continuar «debatent i acostant posicions fins que sigui necessari» abans que tornar a posar a votació un punt pel qual no comptaven amb prou recolzament. El republicà va explicar que se seguirà treballant, i no descarta convocar un ple extraordinari durant els propers dies quan s'hagi pogut arribar a un acord.

En el mateix sentit es va manifestar el primer tinent d'alcalde, Jordi Urgell (En Comú-Podem), qui va remarcar la seva confiança en què les negociacions que s'han estat fent els darrers dies puguin acabar prosperant.



La resta de l'ordre del dia

Pel que fa a la resta de punts que es van debatre, es van aprovar per unanimitat sense necessitat d'entrar a votació. Aquests van ser: l'establiment de les dues festes locals a Blanes pel 2020 -el dimarts 14 d'abril i el dilluns 27 de juliol en substitució de la festivitat de Santa Anna-, la pròrroga per 10 anys més de la cessió d'ús a precari d'un local municipal que ocupa actualment la Fundació Aspronis -dedicada a l'atenció de persones discapacitades- i la modificació de diversos articles de l'Ordenança Municipal de Protecció, Control i Tinença d'Animals.