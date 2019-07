El PSC de Riells demana responsabilitats per la sentència del TSJC

El grup municipal socialista de Riells i Viabrea demana que s'obri una investigació per tal d'esgrimir responsabilitats per la sentència condemnatòria que obliga l'Ajuntament a indemnitzar amb 2,1 milions d'euros una promotora. El problema es va originar l'any 2006, quan l'Ajuntament de Riells va atorgar una llicència per al desenvolupament de la zona de l'estació.

El Consistori va atorgar la llicència a l'empresa demandant, que volia edificar-hi 60 vivendes, previ informe de l'arquitecte municipal, sense que prèviament s'hagués desenvolupat el projecte d'urbanització, tal com és preceptiu, no tan sols en la normativa urbanística de caràcter general, sinó també en el Pla General d'Ordenació Urbana del municipi.

En un comunicat, el PSC va manifestar el següent: «El grup socialista vol que es creï una comissió d'investigació composada per tots els grups polítics, i presidida per la portaveu socialista i cap de l'oposició, amb la finalitat d'aclarir la responsabilitat de tots els que han portat al municipi a aquesta situació».