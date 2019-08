El Col·legi de Veterinaris denuncia a la Fiscalia la suposada veterinària de Vidreres per exercir sense la titulació

El Col·legi de Veterinaris de Girona ha denunciat davant de la Fiscalia la suposada veterinària de Vidreres (Selva) per exercir sense la titulació. L'ens va expulsar Natàlia Ràfols perquè acumulava diversos expedients per 'mala praxi' i el jutjat va donar la raó al col·legi en considerar la decisió justificada i ajustada a la normativa. Ara, l'organisme ha descobert arran d'una investigació que la documentació que va aportar l'any 2007 per col·legiar-se era falsa. El Col·legi ha comprovat que no consta al registre públic de titulats universitaris i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) els va confirmar fa uns dies que no els consta que Ràfols hagi sol·licitat mai un comprovant de la seva titulació. Un extrem que confirmaria que el resguard que va aportar per a la col·legiació no era autèntic.