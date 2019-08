Creix el malestar entre els veïns de la zona de l'oci nocturn de Blanes

Imatge de la reunió entre la plataforma Per uns barris més segurs i l'alcalde, Àngel Canosa, ahir.

Imatge de la reunió entre la plataforma Per uns barris més segurs i l'alcalde, Àngel Canosa, ahir. aj. blanes

La tensió entre els veïns de Blanes que resideixen a prop de la zona de les discoteques, l'Ajuntament i la Federació Catalana d'Oci Nocturn (Fecasarm) va in crescendo.

L'alcalde del municipi, Àngel Canosa, es va reunir ahir amb els portaveus de la plataforma de veïns -anomenada Per uns barris més segurs- per tal d'analitzar l'estat de la qüestió i explicar els motius que dilaten l'acord entre les discoteques i el consistori.

El 20 de juliol, després de gairebé dues setmanes de negociacions, l'Ajuntament va anunciar que havia arribat a un acord amb els responsables de les discoteques.

Segons el pacte, aquests es comprometien a retirar el veto sobre l'horari de tancament a canvi que els responsables dels locals d'oci reforcessin les mesures de seguretat i incorporessin un autobús per portar els joves fins a l'estació de tren. Malgrat tot, i per raons que l'Ajuntament encara no ha aclarit, la redacció del conveni es va dilatar gairebé un mes i en aquest període els incidents al carrer s'han anat reproduint.

Fa una setmana, l'Ajuntament i la patronal es van reunir en una trobada per conèixer el conveni. Un conveni que el sector de l'oci nocturn va qualificar de «xantatge» perquè el text requeria, entre altres mesures, que els propietaris dels locals es comprometessin a retirar els procediments contenciosos administratius que hi ha en marxa a l'Audiència de Girona. Tot i que l'Ajuntament assegura que manté la «voluntat» d'apropar postures i que el document era «un primer esborrany», la situació, de moment, no avança.

Una de les portaveus de la plataforma Per uns barris més segurs, Anna Soteras, va destacar que estan «farts» de la situació que viuen els veïns al carrer: «Nosaltres volem solucions».

Davant aquests fets, han convocat una manifestació aquest divendres a les set de la tarda a l'ajuntament.