Vidreres celebra els correbous entre les protestes dels animalistes

Els animalistes de Girona denuncien que alguns veïns i comerciants de Vidreres (Selva) han rebut "boicots" i "se'ls ha apartat" per mostrar-se contraris a la celebració de correbous durant la Festa Major. La presidenta de l'Associació Girona Animalista (AGA), Natàlia Ricart, assegura que molts ciutadans que viuen al poble "se'ls nega la llibertat d'expressió" perquè no estan a favor d'aquesta celebració. Ricart explica que molts d'aquests veïns i comerciants "tenen por" a mostrar el seu desacord ja que "no saben què els faran" al llarg de l'any. "Per això portem màscares, per representar aquesta gent anònima que no es pot expressar", assenyala. L'AGA deixa clar que "seguiran venint" i anuncia una recollida de signatures que entregaran al consistori. Mentre durava la protesta, la plaça on se celebren els correbous s'ha omplert d'aficionats.

Vidreres ha celebrat la 33a edició dels correbous, i ho ha fet sense cap incident, malgrat la protesta de l'entitat animalista AGA al centre de la localitat. L'associació protestava perquè aquest municipi és l'únic a les comarques de Girona que segueix celebrant aquesta festa. "En bona part és un èxit, ja que es tracta de l'últim reducte que hem d'eliminar", ha explicat la presidenta de l'AGA, Natàlia Ricart.

Però aquesta no ha estat l'única denuncia que els animalistes han volgut fer. Ricart assegura que a la concentració a la Plaça Lluís Companys – just al centre de Vidreres – només eren una vintena de persones perquè molts dels que estan en contra no s'atreveixen a dir-ho públicament.

Ricart assegura que són veïns i comerciants a qui "s'aparta i es boicoteja" si es posicionen en contra d'aquesta celebració. "Molts no ho fan per por a què els hi pot passar al llarg de l'any, perquè és tot l'any que has de conviure amb ells", assenyala.

La presidenta de l'AGA explica que molts comerciants no poden expressar-se perquè temen per si podran, o no, obrir la botiga. "Aquí hi ha moltes tensions i es coarta la llibertat d'expressió pel fet d'estar en contra d'aquestes festes", remarca.

Durant la protesta a escassos 300 metres, a la sortida de Vidreres es feien els correbous amb la plaça plena a vessar d'aficionats a aquesta celebració. Molts lamentaven que hi hagués aquesta polèmica i recordaven que no es maltractava animals.



Recollida de firmes

Una de les solucions que ha trobat l'AGA ha estat iniciar una recollida de signatures per tal de fer palès que "hi ha molta gent contrària" als correbous. "Si no reculls firmes l'Ajuntament pensa que ja hi estan d'acord i s'ha de mostrar que no", ha reblat Ricart.

La presidenta de l'AGA també comenta que estan "contents i és bo" que Vidreres sigui l'única localitat que continua celebrant els correbous. "Hi havia tres pobles més que ho feia i que ja han deixat de celebrar-ne, per tant és bo que només quedi Vidreres com a últim reducte", ha assenyalat.

Amb tot, Ricart ha deixat clar que seguiran protestant i mobilitzant-se fins aconseguir que es deixin de fer els correbous a la localitat selvatana. "Esperem d'aquí un any ser més, fer més pressió i aconseguir-ho", ha conclòs.