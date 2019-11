La PAH de Blanes aconsegueix aturar un desnonament

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) ha aconseguit aturar un nou desnonament a Blanes. Els activistes es van concentrar ahir per evitar el desnonament d'un jove que resideix en un pis al carrer Marialluïsa de Blanes, propietat del Banc Sabadell. Segons els activistes, el jove que resideix en l'immoble està intentant arribar a un acord de lloguer social amb la propietat. Des de la PAH van apuntar que el jove que hi resideix va rebre l'avís aquesta setmana i ni el procurador ni els jutjats tenien constància del desnonament. «Hem hagut de córrer perquè el cas ens va arribar a principis d'aquesta setmana i gairebé no hem tingut temps de gestionar-ho», van apuntar fonts de la PAH. Finalment, els activistes van aconseguir la suspensió del desnonament i ara busquen una solució per a aquest cas.