Tossa vol permetre els animals de companyia a la platja fora de la temporada

L'Ajuntament de Tossa de Mar vol modificar dues ordenances municipals per tal de permetre que els animals de companyia puguin accedir a les platges fora de la temporada turística, del novembre al març, quan no hi ha afluència de banyistes. Actualment està prohibit tot l'any.

Defensen que els amos dels gossos també tenen dret a l'esbarjo a la platja amb els seus animals.

Per tal de fer-ho possible, l'equip de govern té previst modificar dues ordenances. En concret són les ordenances d'ús i aprofitament de les platges i de control i tinença d'animals.

El canvi suposarà que es prohibirà portar animals de companyia a la platja en èpoques d'afluència de banyistes (entre l'1 d'abril i el 31 d'octubre).

La prohibició no afectarà els gossos d'assistència, degudament acreditats, acompanyats pels seus usuaris autoritzats.

També es permetria la presència de canins guia i de canins destinats a treballs de salvament o auxili a persones necessitades, quan les circumstàncies així ho aconsellin.

El nou equip de govern, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat, defensa que els amos dels gossos també tenen dret a tenir el seu esbarjo a la platja amb els seus animals de companyia –respectant les normes bàsiques de civisme i salubritat– i alhora defensen que pot ser un servei més per als turistes que viatgen amb els animals.