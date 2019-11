Vidreres espera fer la consulta sobre els correbous al febrer del 2020

L'Ajuntament de Vidreres espera celebrar la consulta sobre la continuïtat dels correbous durant el pròxim mes de febrer. L'alcalde del municipi, Jordi Camps, va explicar ahir en declaracions a Diari de Girona que la previsió és que el referèndum es pugui celebrar «entre el febrer i març d'aquest any que ve». En el proper ple –on Junts per Catalunya (JxCat) té majoria absoluta– es farà l'aprovació inicial de la consulta i de la pregunta que es farà als habitants del municipi: «Voleu que la festa dels correbous se segueixi celebrant a Vidreres?». Segons l'alcalde, però, encara no s'han decidit molts dels detalls per celebrar la consulta: «No tenim clar quina serà l'edat mínima per participar-hi, si els 16 o els 18 anys, ni tampoc els terminis marcats», va apuntar.



El debat

Vidreres és l'únic municipi de la província de Girona on es duen a terme correbous. El debat sobre la seva continuïtat es va posar sobre la taula després que el passat 1 de setembre, durant la festa major del municipi, un toro saltés la tanca de la plaça mòbil, envestís el públic que estava assegut a la graderia i causés 19 ferits.

En aquells moments es va començar a qüestionar el futur de l'activitat taurina i l'alcalde es va posicionar de forma personal en contra dels correbous. Posteriorment, a mitjans de setembre, Camps va anunciar la celebració d'un referèndum per decidir la continuïtat de l'esdeveniment. Aleshores, l'equip de govern també va manifestar la intenció de celebrar el referèndum abans de l'abril del 2020 per «poder afrontar amb temps el resultat». També van afegir que, en cas que la consulta resulti favorable a la continuïtat dels correbous, l'Ajuntament «treballaria per reforçar la seguretat per tal que no es tornin a viure incidents com el del passat mes de setembre».

El passat 24 de novembre Santpedor (Barcelona) va celebrar un referèndum en què es va decidir deixar de celebrar actuacions amb vaquetes a la festa major.