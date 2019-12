Una obra de teatre contra l'assetjament escolar, a Lloret

L'Associació cultural lloretenca Muekka presenta –el proper dissabte 7 de desembre a les 21 hores– una obra teatral que té per objectiu parlar i qüestionar els espectadors sobre l'assetjament escolar, popularment conegut com a bullying. Amb el títol No t'ho callis (sic), l'obra explica la història de la Camila, una noia que, farta de la violència del seu entorn i aferrant-se al silenci, procura trobar les seves pròpies respostes.

L'obra pretén fer prendre consciència de les conseqüències que aquest tipus de conductes poden tenir per a tots, els qui les duen a terme i els qui les pateixen. Un cop finalitzada la representació es farà un col·loqui amb els assistents.

L'emissora municipal Nova Ràdio Lloret organitzarà un debat sobre el bullying i el cicle temàtic es tancarà el 14 de febrer de 2020 amb l'estrena de l'obra de teatre El pequeño poni, una adaptació del llibre de Paco Bezerra produïda per la Sala Flyhard, dirigida per Mercè Vila Godoy i protagonitzada pels actors Glòria Sirvent i Sergio Matamala.