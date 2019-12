Caldes de Malavella aprova els 9,2 milions de pressupost per al 2020

Caldes de Malavella va aprovar dijous els pressupostos de 2020. L'Ajuntament va celebrar un ple extraordinari per aprovar definitivament les ordenances fiscals, els pressupostos i donar la benvinguda al nou regidor de Ciutadans (Cs), Carmelo Vico Mendoza, en substitució de Manuel Vàzquez, que va deixar el càrrec per motius personals.

L'equip de govern, format per Junts per Catalunya (JxCat) i el Partit Socialista (PSC), va tirar endavant uns pressupostos de 9,2 milions d'euros, lleugerament superiors a les xifres de l'any anterior, que eren de 8,5 milions. La proposta va tenir llum verda gràcies als 7 vots favorables de l'equip de govern, amb 3 abstencions –dues d'Esquerra Republicana (ERC) i una de Cs– i 3 vots en contra –dos de Som Caldes i un de comuns.

L'equip de govern va destacar que els pressupostos aprovats «redueixen l'endeutament del consistori un 9% respecte l'any anterior, passant del 47% al 38%». L'alcalde, Salvador Balliu, ho va valorar positivament: «Per nosaltres és una dada significativa que tinguem un endeutament tan baix, seguirem treballant per reduir-lo encara més i per dur a terme pressupostos equilibrats i que permetin el creixement de Caldes de Malavella».



Principals inversions

Les principals inversions que preveuen els pressupostos aprovats contemplen una partida de 300.000 euros per realitzar l'enllumenat del llac del Cigne, una altra de 100.000 euros destinada a l'enllumenat públic, 100.000 més per a equipament públic i 70.000 euros per a treballs de millora a la urbanització de Can Carbonell. Pel que fa a la despesa de personal, s'incrementa en gairebé 70.000 euros, passa de 480.424 a 549.777. Respecte a les retribucions dels membres polítics, també augmenten des del 2019: passen de 136.311 a 153.927 euros.