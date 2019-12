Recullen 900 firmes a Vidreres per forçar un ple extraordinari

Un grup de veïns de Vidreres, indignats per la «manca de participació democràtica de l'equip de govern» –integrat per Junts per Catalunya (JxCat)– ha recollit 900 signatures per forçar la convocatòria d'un ple ordinari. Aquest grup de veïns, els mateixos que van organitzar una recollida de signatures i una manifestació per protestar contra l'augment de taxes aprovat en les ordenances fiscals, volen «forçar el diàleg que no hi ha hagut fins ara», manifesta Lluís Campmajor. «Demanem que quan hi ha temes importants per al municipi, com és el cas de les ordenances fiscals, es faci un ple ordinari al qual tota la ciutadania tingui accés i pugui participar-hi», va dir el veí en al·lusió a com van tirar endavant les taxes des de l'Ajuntament.

Per forçar la convocatòria del ple, aquesta iniciativa ciutadana s'ha adherit a una llei que estipula que la població pot forçar la convocatòria d'un ple si té el recolzament del 15% del cens, és a dir, unes 860 signatures. El grup va entregar ahir les firmes i ara espera que el consistori les validi per poder celebrar un ple.



Pressió a l'equip de govern

Aquesta iniciativa ciutadana coincideix amb la moció presentada fa uns dies pels grups de l'oposició, Esquerra Republicana (ERC) i Partit Socialista (PSC). Ambdues formacions van entrar un escrit a l'Ajuntament on demanaven precisament que se celebrés un ple ordinari argumentant, tal com ho han fet els veïns, el seu desacord pel fet que una qüestió com les ordenances se celebrés de manera extraordinària i sense tenir en compte els ciutadans.