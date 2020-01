Creu Roja reparteix un miler de joguines a infants de Blanes, Tossa i Lloret de Mar

La campanya de Creu Roja per recaptar joguines per a infants en situació vulnerable va finalitzar dimarts. L'entitat va repartir un miler de joguets, en concret 954, per a nens i nenes d'entre zero i dotze anys de les localitats de Blanes, Tossa i Lloret de Mar. Fonts municipals van apuntar que a Blanes les peticions de les famílies en situació vulnerable s'han tramitat a través del Departament d'Acció Social de l'Ajuntament, que, al seu temps, ha fet arribar els llistats a l'ONG. Les joguines s'han entregat en lots que incloïen un mínim de tres articles, ja que a banda de la joguina l'ens ha procurat afegir un conte o bé material escolar i didàctic. Des de l'Ajuntament de Blanes van valorar positivament el conjunt d'activitats que s'han realitzat per recaptar els fons necessaris per adquirir totes les joguines, ja que des de fa cinc anys s'ha instaurat que siguin articles nous i no de segona mà.