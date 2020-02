Els treballadors de Nora a Blanes denuncien el mal ús de les taquilles

Els treballadors de la seu de Blanes de l'empresa de residus Nora denuncien la manca d'espais habilitats a les taquilles per separar la roba neta de la roba bruta. Segons han explicat, anteriorment les taquilles tenien suficient espai per separar la roba de treball –que s'exposa a brutícia i residus– i la roba neta.

Ara, apunten que l'empresa les ha canviat reduint a la meitat l'espai habilitat per separar la roba, un fet que ha portat molts treballadors a posar la roba neta en bosses a terra durant dies per «manca d'espai». De fet, la Llei de prevenció de riscos laborals estableix que «en sortir de la zona de treball, el treballador s'ha de treure la roba i els equips de protecció que puguin estar contaminats per agents biològics i ha de guardar-los en llocs que no continguin altres peces». «Les taquilles actuals són la meitat de grans, aquí hem de barrejar botes, armilla... Quan acabem de treballar hem de treure la roba neta i posar la bruta, i hi ha gent que ha d'anar a l'abocador, per exemple», explica un dels denunciants.

La resposta de l'empresa

El gerent de Nora, Victor Torneró, respon que «no és cert que tinguessin la roba a terra» i afegeix que «el canvi de taquilles s'ha fet perquè tots els treballadors puguin tenir-ne una, a banda que les antigues taquilles segueixen a disposició dels treballadors».