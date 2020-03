Segona onada de robatoris a dins de vehicles a Santa Coloma de Farners

Nova onada de robatoris a l'interior de vehicles a Santa Coloma de Farners. Fins a 27 vehicles han patit de nou les conseqüències dels lladres que trencant els vidres dels cotxes intenten aconseguir el seu botí. En alguns casos, no troben res de valor, però en d'altres han pogut sostreure diners, telèfons mòbils i aparells electrònics.

La primera tongada de robatoris va succeir la matinada de dijous a divendres i, en aquest cas, pocs vehicles van patir sostraccions. Però, en canvi, la quinzena d'assaltats van acabar amb les finestres fetes a miques. La Policia Local va obrir la instrucció del cas i els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Santa Coloma de Farners estan investigant-ho.

La nova onada de robatoris ha succeït aquest cap de setmana, concretament, la matinada de dissabte a diumenge. S'han vist afectats 27 vehicles que estaven aparcats en diversos punts de la ciutat.

Els robatoris han estat perpetrats per més d'una persona i en els del cap de setmana s'ha utilitzat el mateix modus operandi: llençament de pedres grans per trencar un dels vidres del vehicle per robar-hi.

Els punts on s'han produït els robatoris són distants entre ells. N'hi ha hagut a la plaça de la Pau, a la carretera de Castanyet i al pàrquing del carrer Argiles. En aquest últim cas, es tracta d'un aparcament de sorra on encara ahir hi havia diversos vehicles estacionats amb les finestres destrossades pels robatoris.

Uns fets així no s'havien donat des de feia molts anys a la capital de la Selva. Per aquest motiu, tant els Mossos d'Esquadra com la Policia Local estan emprant molts esforços per poder acabar amb aquests robatoris, que han portat els veïns a una situació límit, ja que veuen impotents com els rebenten el vidre del cotxe i en cas d'haver-hi algun objecte de valor -que no s'hauria de deixar a dins, com assegura la policia- el roben.

Arran d'aquests fets, tant la Policia Local com els Mossos d'Esquadra han incrementat el patrullatge tant de paisà com uniformats a les zones més conflictives.

De moment no hi ha detinguts però la investigació i les inspeccions oculars que fa la policia científica poden ser clau a l'hora d'enxampar els delinqüents que hi ha al darrere, que a banda de robatoris també fan destrosses molt destacables en els vehicles.

La primera onada de robatoris va ser la matinada de dijous a divendres en vehicles que estaven estacionats a l'antic aparcament de l'Escorxador, a tocar de la carretera de Sant Hilari. Els agents locals van rebre les denúncies dels propietaris que tenien el cotxe aparcat en aquest punt de la ciutat.

En aquest cas, l'aparcament on van actuar no es troba gaire lluny del centre de la ciutat, però sí en una àrea força deshabitada i, per tant, on poden passar desapercebuts els delinqüents. En canvi, els d'aquest cap de setmana s'han produït en àrees amb més moviment i, per tant, on hi ha més facilitat de ser vist quan es produeix el robatori. Tot i i això, els lladres no han dubtat a actuar.