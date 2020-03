Un grup de jubilats tenen problemes per tornar a les Canàries des de Lloret

Un grup de 80 jubilats canaris que passava una setmana a Lloret de Mar (Selva) en un viatge de l'Imserso té problemes per tornar al seu lloc d'origen, perquè els ha cancel·lat el vol que havia de portar-los de tornada des de l'Aeroport de Barcelona, en ple estat d'alarma per la pandèmia de coronavirus.

Una integrant del col·lectiu, que s'identifica com a Núria, ha explicat a EFE que són 36 jubilats de Gran Canària i 44 de Tenerife, que es troben allotjats a l'Hotel Top Royal Star de Lloret.

Mentre altres grups de territoris peninsulars han deixat Lloret de Mar durant el cap de setmana en transport per carretera, el canari només pot fer-ho en avió i, segons el seu portaveu, aquest dilluns els han cancel·lat el vol que tenien previst agafar a Barcelona.

El viatge va començar el passat 9 de març i acabava avui dilluns i l'agència a través de la qual el van contractar busca des del passat divendres un mitjà perquè els vuitanta jubilats tornin a Canàries.

Responsables de turisme de Lloret de Mar han explicat a EFE que es treballa en aquests moments per trobar una solució, que passaria per desplaçar el col·lectiu a l'Aeroport de Barcelona i ubicar-lo en el primer vol amb capacitat per albergar-lo.

Mentrestant, la portaveu del grup assegura que se'ls ha comunicat la possibilitat que hagin d'abandonar l'hotel per reubicar en un altre de la mateixa cadena, una fórmula que tant fonts de turisme de Lloret com de l'ajuntament confirmen que s'ha posat en pràctica aquests dies per facilitar el tancament d'establiments i concentrar els turistes.

A més de l'edat, que és un factor de risc, entre aquest grup hi ha persones amb patologies cròniques que eleven el risc en cas de contraure el coronavirus, de manera que reclamen una solució que els permeti tornar a casa seva.