Una cadena hotelera de Lloret dona més de 700 quilos de fruita i verdura al Centre de Distribució d'Aliments

Es continuen multiplicant les mostres de solidaritat a Lloret de Mar arran del decret d'alarma activat pel Govern d'Espanya per fer front al coronavirus (Covid-19).

La cadena hotelera Top Hotels ha fet arribar al Centre de Distribució d'Aliments de Lloret més de 700 quilos de fruita i verdura. Arantxa Jimenez, regidora de Benestar i Família, assegura que agraeixen "aquesta donació que ens ajuda a reforçar l'estoc que tenim al Centre de Distribució d'Aliments".

Per altra bandael departament de Benestar i Família de l'Ajuntament de Lloret ha activat un servei d'àpats a domicili per a gent gran en situació d'alta complexitat, aïllament social i manca de xarxa familiar i social de suport. Aquest servei s'està coordinant amb el servei de Protecció Civil de Lloret.



Joves solidaris

Una altra iniciativa que ha sorgit aquests dies és la xarxa de joves solidaris de Lloret, #joventsolidari, que s'ofereix a ajudar a persones en situació de vulnerabilitat, com la gent gran, per anar a fer la compra al supermercat, per anar a la farmàcia, per portar les escombraries als contenidors o per treure la mascota a passejar, segons informa l'ajuntament en una nota de premsa.