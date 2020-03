Dos detinguts a Lloret per incomplir el confinament

La policia local de Lloret de Mar ha detingut a dues persones per desobediència i incomplir el confinament. A més a més, els agents ja han denunciat a un centenar de veïns per estar al carrer incomplint el decret d'estat d'alarma i sense justificar motius de necessitat.

Fonts policials detallen que les dues detencions s'han efectuat, en un dels casos per ignorar a les autoritats en repetides ocasions i en l'altra per intentar perpetrar un robatori amb força en un establiment. Aquest darrer cas es va produir ahir quan el detingut va intentar accedir en un establiment aprofitant que estava tancat i, a banda de la denúncia per robatori amb força, els agents també l'han denunciat per actuar contra la salut pública en l'incompliment de confinar-se.

Els agents de Lloret estan fent controls de manera continuada per vigilar els carrers i utilitzen, per exemple, eines com els drons. Les autoritats subratllen la necessitat de complir el confinament i alerten que les infraccions per no complir l'ordre de confinament poden ascendir als 3.000 euros.