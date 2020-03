Lloret engega una campanya de trucades a pesones majors de 70 anys

L'Ajuntament de Lloret de Mar ha iniciat una campanya de trucades a persones majors de 70 anys del municipi amb motiu de la situació d'emergència causada per la COVID-19.

L'alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, explica que la finalitat és detectar i prevenir "situacions de necessitat" entre la població del col·lectiu de gent gran: "Hem començat a fer aquestes trucades telefòniques per veure com es troben, oferir informació sobre mesures de prevenció de contagi, detectar possibles situacions de necessitat de proveïment d'aliments a domicili per manca de xarxa de suport social o familiar i per detectar necessitats de salut i donar suport emocional". Arantxa Jiménez, regidora de Benestar i Família, explica que "en cas de detectar alguna d'aquestes situacions l'equip de tècnics del departament de Benestar i Família farà les "gestions oportunes" per resoldre la situació.

Aquesta campanya complementa altres mesures ja iniciades des de la declaració d'estat d'alarma en l'àmbit de les persones grans i de les persones dependents que es troben en situació de greu risc d'exclusió social, com la distribució d'àpats a domicili, el suport per fer la compra d'aliments i els serveis d'ajuda a domicili.

El Departament de Benestar i Família també ha habilitat tres línies de telèfon mòbil de contacte amb la ciutadania per a les persones que es trobin en situació d'urgència social, a més del telèfon habitual del departament i el correu electrònic.