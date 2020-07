Ecologistes denuncien penalment l'actuació a la desembocadura de la Tordera arran del Glòria

Diverses organitzacions ecologistes han presentat una denúncia penal per l'actuació feta amb maquinària pesada a la desembocadura de la Tordera en el marc de les actuacions pels efectes del temporal Glòria. Les entitats han denunciat les obres de la demarcació de Costes de Catalunya, pertanyent al Ministeri per la Transició Ecològica, davant la secció de Medi Ambient, Urbanisme i Patrimoni Històric de la Fiscalia Provincial de Barcelona. L'escrit de la denúncia presentat a la fiscalia apunta que els fets podrien constituir la possible comissió d'un delicte contra els recursos naturals i el medi ambient, delicte contra la protecció de la fauna i delicte de prevaricació de funcionari públic i apunta l'incompliment de tres directives europees.

Ecologistes en Acció de Catalunya, Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny, Depana i SEO/BirdLife consideren que l'entrada d'una retroexcavadora per netejar brossa es va produir en un hàbitat natural generat per les restes vegetals arrossegades pel temporal, fet que havia possibilitat l'augment de la biodiversitat a la desembocadura.

Segons informen, a l'espai s'hi acabaven de localitzar 87 espècies diferents d'aus, 6 de rèptils, 5 de mamífers i 3 de peixos, en total un centenar d'espècies que utilitzen la desembocadura com a espai regular de descans, alimentació i cria. "La presència i irracional actuació de la maquinària ha destruït espècies protegides", asseguren. A més, recorden que l'espai de la desembocadura de la Tordera està declarat com a Zona Especial de Conservació (ZEC).

Per tot plegat, les organitzacions han sol·licitat que de forma "immediata" s'ordeni la paralització cautelar de l'activitat presumptament delictiva en cas que aquesta continuï. També han requerit l'aportació per part de la demarcació de Costes de l'avaluació d'impacte ambiental que justifiqui les actuacions dutes a terme.

Per la seva banda, els denunciants adjunten amb l'escrit fotografies que acrediten la seva activitat "destructiva" al llarg de diverses hores i s'assenyala que hi ha la disposició del a fiscalia material videogràfic.

També s'han aportat documents d'experts que certifiquen efectes "potencials" de l'actuació, com ara que la pèrdua de la tranquil·litat necessària per a les espècies nidificants ha pogut afectar a la seva capacitat de reproducció.