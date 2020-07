L'ACA destina 1,2 milions d'euros al sanejament d'aigües de Santa Coloma

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha adjudicat per 1.170.719,38 euros el contracte d'explotació, manteniment i millores del sistema de sanejament d'aigües de Santa Coloma de Farners a l'empresa barcelonina Serveis Integrals de Maneniment Rubatec per un període de dos anys. Des de l'ACA asseguren que l'elevat import «és freqüent» en contractes d'aquest tipus per garantir l'explotació de les depuradores i per garantir que la planta funciona. Santa Coloma de Farners ha viscut en més d'una ocasió problemes per l'elevada concentració de fluor en la seva xarxa d'aigües que es produeix habitualment a l'estiu i coincidint amb èpoques de sequera al Pasteral. Aquests episodis, en alguns casos, com a l'agost del 2016, han obligat a l'Ajuntament a emetre comunicats per desaconsellar el consum d'aigua de l'aixeta, tot i que sempre s'han acabat recuperant els nivells de fluor permesos.