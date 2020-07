Envien a presó un lladre que va robar la cartera i el mòbil a un veí de Blanes a cops de puny

Aquest divendres ha ingressat a presó l'autor d'un robatori amb violència detingut per la Policia Local de Blanes gairebé ipso facto, pocs minuts després que es va alertar del succés. Segons fonts policials, l'ingrés a presó podria haver estat motivat per la violència amb què va actuar l'autor, qui te el seu domicili a Santa Coloma de Gramenet.

Els fets que va tenir lloc dimecres a plena llum del dia. A les 11 del matí es va rebre un avís alertant que hi havia un home a qui havien acabat d'atracar al barri del Control-Horta de la Perla. L'alerta informava que la víctima estava estesa al terra i presentava lesions importants. Immediatament, es va activar tot el protocol, traslladant-s'hi totes les unitats policials disponibles, alhora que es donava avís tant als Mossos d'Esquadra com a una ambulància per fer-li les primeres atencions.

Va ser precisament la pròpia víctima de l'atracament –un veí de Blanes de 55 anys- qui va facilitar a la Policia Local de Blanes i als Mossos d'Esquadra la descripció del seu agressor. També els va explicar la indumentària que duia l'atracador, així com que li havien propinat diversos cops de puny a la cara per robar-li la cartera i un telèfon mòbil. També va explicar que el seu agressor duia una maleta de viatge de color vermell amb rodes.

Pocs minuts després que s'havia donat l'alerta, la Policia Local de Blanes va poder localitzar al centre de la ciutat al presumpte autor, que duia la maleta descrita per la víctima.

Un cop identificat, els agents van procedir a escorcollar-lo, trobant-li al damunt tant el mòbil sostret com documentació de la víctima, mentre que la cartera la van localitzar poc després molt a prop, tirada en una paperera. D'altra banda, el sospitós també duia la maleta de viatge de color vermell descrita per la víctima. Al coincidir tots els detalls es va procedir a la seva detenció i va ser traslladat a l'ambulatori perquè fos examinat i assistit. Finalment, dimecres al vespre el detingut va ser traslladat a la Comissaria dels Mossos d'Esquadra de Blanes.