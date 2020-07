Concentració per la regularització dels immigrants

Una cinquantena de persones es van concentrar aquest passat cap de setmana davant l'ajuntament de Lloret de Mar per reclamar la regularització dels immigrants il·legals. Durant l'acte, organitzat per Lloret en Comú, es va criticar el paper de l'administració, tot assegurant que els immigrants es troben amb moltes dificultats per poder accedir als papers i regularitzar la seva situació.