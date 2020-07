Riudellots adjudica la gestió dels equipaments esportius per 745.000 euros

L'Ajuntament de Riudellots de la Selva ha adjudicat la gestió dels equipaments esportius –que inclouen el pavelló, el gimnàs, la piscina i el camp de futbol– a l'empresa Sportgest Associació Esportiva. L'adjudicació té una durada de quatre anys i es fa per un import de 745.236,90 euros.

Segons consta en el portal de contractació pública, a banda de Sporgest només es va presentar una altra empresa al concurs, Aunar Group, que va quedar descartada per presentar una oferta econòmica que no s'ajustava tant i va obtenir una puntuació de zero, en els «criteris sotmesos a judici de valor».

Sporgest, amb seu a Girona, és una de les principals empreses de gestió d'instal·lacions esportives a la comarca, ja que també gestiona equipaments esportius als municipis de Sant Hilari Sacalm, Caldes de Malavella, Amer, Vidreres i també gestionarà el nou complex d'Aigua i Salut d'Arbúcies.