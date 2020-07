El Consell Veïnal de Lloret cedirà un milió d'euros a projectes socials

El Consell Veïnal de Lloret de Mar celebrat dimecres a la nit va decidir per unanimitat destinar un milió d'euros dels pressupostos participats, que s'havien de celebrar el mes de març i van quedar ajornats a causa de la pandèmia, a projectes de caire social. Segons va apuntar l'Ajuntament en un comunicat, els membres del Consell consideren que les millores urbanístiques poden esperar, però no així l'emergència social, i que era més prioritari que les inversions a realitzar fossin per disminuir els efectes de la pandèmia de la COVID-19.