El nou Museu de la Dona de Tossa de Mar obre les seves portes al públic

Des de divendres, les portes de l'històric edifici de Can Ganga de Tossa de Mar tornen a estar obertes. A partir d'ara, acolliran el nou Museu de la Dona, que ha impulsat la regidoria d'Igualtat després de descartar el projecte del Museu de la Cuina Catalana proposat per l'anterior govern i recuperant una proposta de l'any 2019. D'aquesta manera, l'emblemàtic edifici, que s'ubica en el nucli antic del municipi, podrà tornar a ser gaudit pels ciutadans. Segons explica la regidora d'Igualtat, Eva Barnés (JxTossa), el nou Museu permetrà revitalitzar l'espai, que estava «infrautilitzat». L'equipament pretén recuperar la idea que ja s'havia dut a terme l'any 2011, quan es va crear un Museu Etnogràfic amb l'objectiu de visibilitzar com era Tossa abans de l'arribada del turisme. El projecte del Museu Etnogràfic no va acabar de fructiferar i ha viscut durant anys un seguit de tancaments i reobertures que han impedit revitalitzar l'edifici. «La idea no és tant fer un museu dedicat a les dones, sinó visibilitzar les tasques que han fet tota la vida per aportar una visió femenina i donar el valor que té cada cosa», detalla Barnés.

L'espai –que estarà obert de dimecres a diumenge entre les cinc i les vuit de la tarda– està dividit en diverses sales que tracten els oficis que s'han desenvolupat en el municipi des de principis de segle. «Hi ha la sala de pesca, la sala del camp, la sala de les devocions, la dels oficis i la de les tradicions», explica Barnés, que afegeix que la majoria d'objectes exposats han estat cedits pels veïns del municipi. «Es fa un recorregut al llarg del temps i s'hi poden trobar objectes de l'època de la indústria surera, de la pesca o imatges dels anys cinquanta amb l'arribada de Hollywood». Per a la regidora, l'obertura del Museu «servirà de prova» per determinar «cap a on es desenvolupa el projecte».



Una finca emblemàtica

La finca de Can Ganga és propietat de l'Ajuntament de Tossa de Mar des de principis dels 2000, quan la va adquirir per uns 25 milions de pessetes i la va reformar per ubicar-hi el Museu Etnogràfic, que no va quallar. La casa, també coneguda com a Can Leandro, és una de les primeres edificacions que es van establir fora muralla el segle XVI, a la banda de llevant del barri de Sa Roqueta. De fet, el primer esment d'aquesta edificació data del 1506 i és anomenada Casalé de Narcís Andreu. L'edifici, que en el seu origen devia quedar davant de mar, representa una masia fortificada que antigament s'usava per defensar-se dels atacs dels pirates. En el seu interior encara es conserva una fresquera excavada en la roca viva. També es conserva a la façana una matacana i un portal rodó dovellat, que és un dels més ben conservats del municipi.