Detingut a Blanes un home a qui van apallissar per robar un patinet

La Policia Local de Blanes ha detingut un home per un presumpte robatori violent a punta de navalla d'un patinet a un jove al barri de Ca la Guidó. El presumpte agressor, a més, va acabar apallissat després del robatori perquè uns homes van ajudar el jove a recuperar el patinet, pel qual el lladre posteriorment li va demanar 80 euros. La Policia Local el va arrestar i l'acusa del robatori violent. El presumpte lladre té 50 anys i nombrosos antecedents.

Els fets van tenir lloc el dijous a la tarda a plena llum del dia al barri de Ca la Guidó. Va amenaçar amb una navalla un noi de 20 anys per robar-li el patinet elèctric, uns mitjans de transport que tenen un cost elevat.

L'home va intentar vendre'l pel barri i inclús li va dir que si volia recuperar-lo que li portés més tard 80 euros. El jove, espantat, hores més tard va demanar ajuda a uns veïns de la zona perquè va tornar a localitzar el seu presumpte agressor pel barri. Aquests ciutadans van agredir i colpejar el presumpte lladre.

Posteriorment, van alertar la policia que s'havia produït -en teoria- una baralla. Els agents van poder identificar el presumpte autor dels fets i al final, van descobrir que el motiu de la trucada era per un robatori. La víctima finalment va decidir presentar denúncia i va explicar que estava espantat i que per això no havia volgut denunciar-ho abans. El detingut va passar a disposició judicial i ha quedat lliure amb càrrecs.