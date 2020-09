Tossa cancel·la l'aplec de la sardana per la pandèmia

L'Ajuntament de Tossa de Mar, juntament amb l'Agrupació Sardanista Tossenca han decidit suspendre l'Aplec de la Sardana que se celebra anualment en aquesta localitat a mitjans d'octubre.

Segons expliquen en un comunicat conjunt, el motiu de la suspensió és la crisi sanitària generada per la pandèmia de la covid-19. «Malauradament, les mesures sanitàries per evitar la propagació de la covid-19 impedeixen que a Tossa, l'aplec de la sardana sigui un dels actes que no es podran celebrar, ja que aplega un nombre important de persones, la qual cosa implica un potencial perill per a tots», s'especifica en el comunicat, en el qual també es destaca que la salut és «el més important» i que s'ha d'actuar amb «prudència».

Tot i això, ja avancen que si la situació millora de cara al 2021, se celebrarà la 33a edició d'aquesta trobada.

Ahir també es va fer públic que Fogars de la Selva suspenia la seva Festa Major a causa de la pandèmia. La festa s'havia de celebrar els dies 18, 19 i 20 de setembre. L'únic acte que es mantindrà serà l'ofici solemne.